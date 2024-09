Echipajul Polaris Dawn a revenit pe Pământ. Misiunea spațială privată a făcut istorie după cinci zile pe orbită

Capsula Dragon s-a scufundat în largul coastei Floridei puțin după 08:30, ora locală, un eveniment transmis în direct de SpaceX, conform BBC.

„Aterizarea Dragon a fost confirmată! Bine ați revenit pe Pământ”, a transmis SpaceX pe platforma de social media X. Agenția spațială americană NASA a declarat că misiunea a reprezentat „un salt uriaș înainte” pentru industria spațială comercială.

