Echipa Știrilor PROTV din Ucraina a ajuns în locul secret în care oamenii din Nicolaev își pregătesc apărarea

Bombardamentele și luptele de stradă continuă și în sudul Ucrainei.

La Herson, rachetele rusești au lovit inclusiv blocuri de locuințe în care stau oameni nevinovați, gest catalogat de președintele Zelenski drept terorist, iar în Nicolaev, unde a fost și echipa Știrilor PROTV, sute de civili sunt hotărâți să-și apere țara cu prețul vieții. Mulți au rămas deja fără case.

În timp ce militari ajutați de civili construiau baricade pe străzi, în buncăre copiii Ucrainei trăiesc trăiesc coșmarul războiului pe viu. Teama și amintirile amare îi vor urmări toata viața de acum înainte.

Cu gândul la ei luptă și rezistența civilă din orașul Nikolaev, aflat sub asediu de patru zile. Echipa Știrilor PROTV a ajuns în locul secret în care localnicii își pregătesc apărarea.

Paul Angelescu, corespondent al Știrilor PROTV în Ucraina: ”Suntem în clădirea principală unde se adună voluntarii civili pentru a ajuta. Nu ni s-a permis să filmăm drumul către acest loc, evident din motive de securitate. E un oraș sub asediu, aici sunt zeci de persoane, femei care pregătesc coktailuri molotov. Am fost rugați să nu filmăm nici măcar spre geamuri, pentru ca forțele ruse să nu identifice locul și să-l bombardeze apoi."

Amestecul incendiar preparat afară este turnat în mod ironic și în sticle care au fost pline odinioară cu vodcă rusească. În altă parte a orașului un bătrân a supraviețuit miraculos unui atac care a distrus aproape în totalitate casa în care se afla.

Paul Angelescu, corespondent al Știrilor PROTV în Ucraina: ”Suntem în centrul orașului Nicolaev. Aici s-au dus lupte grele între ucraineni și ruși. Aici au fost distruse mai multe blindate ale rușilor, iar exploziile au fost atât de puternice încât au distrus și casele de pe margine, iar toate geamurile acestui bloc au fost sparte, la fel și magazinul de acolo."

Cu toate aceastea cei mai mulți au rămas. Printre ei și Iulia, o tânără jurnalistă în vârstă de 27 de ani care ajută la coordonarea unui centru pentru donații.

Iulia: ”Nu am plecat pentru că acesta e orașul meu, locuiesc aici, asta e Ucraina! În fiecare zi mă tem, dar știu că vom câștiga, iar acest gând îmi dă speranță."

Tânăr: ”Am 15 ani. Sunt încă în oraș pentru că vreau să-mi apăr țara și orașul. Și părinții mei sunt încă aici. Nu îmi e frică. La început am fost speriat, dar apoi am văzut că din ce în ce mai mulți oameni ajută armata și nu mă mai tem deloc."

Vitalyi Kim este guvernatorul regiunii Nikolaiev. El ține legătura cu locuitorii prin intermediul canalului său de Telegram unde le transmite zilnic ultimele noutăți, dar mai ales informații care să-i ferească de pericole.

Vitalyi Kim -guvernatorul regiunii Nikolaiev: "Consider ca nu suntem un oras strategic, nu au nevoie de noi, suntem intre doua rauri ca intr-un buzunar, nu au ce face aici. Eu consider ca in acest moment unul din cele mai sigure locuri e Nicolaev."

Paul Angelescu, corespondent al Știrilor PROTV în Ucraina: ”Cel care ne-a fost ghid a primit informații că o coloană de vehicule ale armatei ruse se apropie de oraș și pentru siguranța noastră ne-au cerut să plecăm. Suntem acum pe podul care leagă orașul de Odesa și încercăm să ieșim înainte să fie ridicat.”

Corespondentul nostru a mai povestit că la 15 kilometri de Odesa a fost un atac cu rachete asupra unor ținte din nordul localității.

Paul Angelescu, corespondent al Știrilor PROTV în Ucraina: ”Este o situație destul de fluidă. Se duc lupte în fiecare zi, apar tot felul de informații dintr-un moment în altul, că este posibil să se apropie coloane cu tancuri sau cu blindate care ar putea să atace orasul și, din fericire, în Odesa și ieri și astăzi, în afară de acel incident cu rachete, a fost liniște. Cât am fost noi în oraș aici nu au mai sunat alarmele aeriene, deocamdată. Am discutat cu mai mulți români, cu o familie din Odesa, care caută un mijloc de transport pentru a se întoarce mâine, poimâine către România sau către granița cu Moldova. Și ieri și astăzi am fost în legătură cu trei români care se află pe un vas într-un port în apropierea orașului Odesa. Problema acolo este că nu au actele necesare pentru a ieși din port, fiind marinari. Sunt și mai mulți muncitori români care își caută o soluție pentru a se evacua din combinatul Krivoi Rog. Am discutat cu consulul României în Odesa și spune că este în continuă legătură cu acești oameni și caută la foc continuu soluții pentru a-i ajuta.”