După Meghan Markle, un alt actor a anunțat că părăsește serialul Suits

Patrick J Adams, care îl interpretează pe iubitul lui Meghan Markle în serial, Mike Ross, a anunțat că nu va mai apărea în următorul sezon al serialului.

”Din toată inima mea, vă mulțumesc! Sunt încântat să ies de pe ecran și să mă transform întrun fan al serialului”, a declarat actorul, potrivit BBC.

Astfel, actorul va apărea până la finalul sezonului 7, însă producătorii au anunțat deja că va exista și un al optulea sezon, în care cei doi, Patrick și Meghan, cuplu în serial, nu vor mai apărea.

At the end of this season, we bid farewell to Mike Ross. Thank you @halfadams for being the ultimate Suitor. https://t.co/xsRam5h5Hv