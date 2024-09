După ce i s-au furat zeci de plante, un om de afaceri a apelat la o metodă ingenioasă pentru a prinde hoții

După ce i s-au furat zeci de plante, omul a luat atitudine. A ascuns un mic dispozitiv de urmărire într-un ghiveci. Și, în scurt timp, a dat de hoți.

Acest bărbat iubeşte atât de mult florile încât și-a amenajat o mică grădină în fața clădirii în care munceşte.

Jurak Azimian, iubitor de flori: "Am muncit mult pentru asta, am schimbat pământul. Am scos până la o jumătate de găleată ca să fie pământ proaspăt și florile să crească frumos."

Locul, îngrijit cu multă dragoste, le-a atras însă atenția unor hoți îndrăzneți, care au început să fure din plante.

Jurak Azimian, antreprenor: "Prima dată nu ne-am gândit prea mult la asta. A doua oară, care s-a petrecut la 2-3 săptămâni distanță, am sunat la poliție. Oamenii legii au venit, au luat probe, dar au spus că nu pot face nimic."



Omul nu s-a dat bătut. A ascuns un dispozitiv de urmărire în una dintre noile plante cumpărate. Câteva săptămâni mai târziu, în timp ce se afla într-o localitate, la 40 de kilometri depărtare de casă, a fost alertat.



Jurak Azimian, antreprenor: "Mă aflam în fața unei grădini, iar telefonul meu mobil a captat un semnal. Am sunat la sonerie, i-am explicat doamnei cine sunt, apoi am privit în jur."

Nu a găsit doar florile lui.

Jurak Azimian: "Știam că măslini, laur-englezesc sau alte hortensii fuseseră furate de la alte restaurante. Cât am așteptat poliția, m-am uitat la celelalte flori care nu îmi aparțineau, timp în care femeia mi-a spus: „Da, luați totul cu voi. Vreau să scap de ele înainte să ajungă poliția.”

Dar nu s-a întâmplat așa. Femeia a avut de dat explicații polițiștilor.

Sönke Petersen, purtător de cuvânt al poliției: "În toată cariera mea de 43 de ani nu am mai avut de-a face cu un astfel de caz."



Bărbatul care a anunţat autorităţile a depus plângere împotriva femeii. Şi le-a cerut și celorlalți păgubiți să facă același lucru, pentru ca individa și complicii ei să fie pedepsiți.

