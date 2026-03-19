Dronele rusești au lovit blocuri din Odesa și au provocat incendii. Cel puțin trei oameni au fost răniți. FOTO & VIDEO

Dronele rusești au atacat mai multe clădiri rezidențiale din portul ucrainean Odesa, de la Marea Neagră, provocând incendii și rănind cel puțin trei persoane, au anunțat joi dimineață autoritățile locale, potrivit Reuters.

„Au fost înregistrate pagube la două blocuri de locuințe înalte, la o altă clădire de locuințe din centrul istoric al orașului, precum și la locuințe private”, a scris pe Telegram Serhii Lîsak, șeful administrației militare a orașului. „Au izbucnit incendii, dar au fost repede stinse”, a adăugat acesta. Trei persoane au fost rănite în urma atacului, iar două dintre ele au fost transportate la spital, a mai precizat Lîsak.

Imaginile apărute pe canale neoficiale de Telegram arată apartamente în flăcări la etajele superioare ale unor blocuri, iar fragmente de drone ar fi căzut și în centrul orașului. Odesa, țintă constantă în război Odesa, un punct strategic pentru exporturile ucrainene, a fost frecvent vizată de atacuri rusești pe parcursul războiului dintre Moscova și Kiev, care durează de patru ani. În orașul Liov, situat în vestul țării, în apropiere de granița cu Polonia, drone rusești au lovit sediul local al serviciului de securitate SBU, provocând pagube importante, a anunțat guvernatorul regional Maksîm Kozîțki. Fragmente de drone au căzut și în oraș, a adăugat acesta.

Mai la nord, în regiunea Volîn, un atac asupra unei instalații energetice a lăsat fără electricitate aproximativ 30.000 de gospodării, potrivit autorităților regionale. În Crimeea, anexată de Rusia în 2014, apărarea aeriană rusă a interceptat 14 drone ucrainene, potrivit guvernatorului din Sevastopol, Mihail Razvojaev. Fragmentele căzute au provocat incendii, însă nu au fost raportate victime. În regiunea Stavropol din sudul Rusiei, autoritățile au anunțat că un atac cu drone ucrainene a fost respins de sistemele de apărare aeriană.

Un mort şi doi răniţi la Sevastopol Un bărbat și-a pierdut viața în urma unui atac cu drone asupra orașului Sevastopol, în noaptea de miercuri spre joi, potrivit autorităților ruse. Alte două persoane au fost rănite în același incident. Guvernatorul orașului, Mihail Razvoiaev, a anunțat pe Telegram că victima se afla într-o locuință dintr-un cartier rezidențial în momentul atacului, atribuit forțelor armate ucrainene. Potrivit acestuia, sistemele de apărare aeriană, împreună cu flota rusă din Marea Neagră, au reușit să respingă atacul și au doborât 27 de drone. Într-un alt incident, guvernatorul regiunii Stavropol, Vladimir Vladimirov, a declarat că mai multe drone au fost interceptate în timpul unui atac care viza o zonă industrială din orașul Nevinnomîssk. De cealaltă parte, autoritățile ucrainene au raportat trei persoane rănite la Odesa, în urma unui atac rusesc asupra unui cartier rezidențial din orașul de la Marea Neagră.

Sursa: News.ro