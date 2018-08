Dramaturgul Neil Simon, o legendă a Broadway-ului, a încetat din viață

Getty

Dramaturgul american Neil Simon, unul din cei mai prolifici şi populari autori de pe Broadway, a încetat din viaţă duminică, la vârsta de 91 de ani, a relatat New York Times.

Dramaturg şi scenarist, Neil Simon a îmbinat umorul, drama şi introspecţia în piese precum 'The Odd Couple,' 'The Goodbye Girl' şi 'Lost in Yonkers', jucate cu casa închisă în multe teatre din lume.

A fost distins cu patru premii Tony şi nominalizat la alte 13, iar în 1991 a primit Premiul Pulitzer pentru 'Lost in Yonkers'.

Multe din piesele sale au fost ecranizate, aducându-i patru nominalizări la Oscar.

Un critic din New York l-a numit 'nu doar un succes al show-business-ului, ci şi o instituţie', la un moment dat pe Broadway jucându-se simultan patru din piesele lui Simon.

