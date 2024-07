Două nave petroliere s-au ciocnit și au luat foc în apropiere de Singapore. Bilanțul victimelor | VIDEO

Agenţia de aplicare a legii maritime din Malaezia (MMEA), ţară vecină cu Singapore, a numit incidentul "coliziune" şi a anunţat că a trimis echipe de intervenţie.

Incendiile s-au declanşat pe nava Hafnia Nile, sub pavilion singaporez, şi pe un alt vas la circa 55 de km la nord-est de insula Pedra Branca, cel mai estic teritoriu din Singapore, a precizat autoritatea maritimă şi portuară (MPA).

"MPA a cerut navelor în tranzit să participe la căutarea şi salvarea echipajului", a comunicat instituţia singaporeză, adăugând că fregata Supreme şi un elicopter militar acordă asistenţă.

The Malaysian Maritime Enforcement Agency has activated a search operation to look for missing crewmen following the collision of two vessels in Johor.

“The vessels MT Hafnia Nile and MT Ceres 1 collided at 25 nautical miles northeast of Tanjung Balau," says the MMEA.

