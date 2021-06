Două fetițe de 9 și 4 ani din SUA au furat mașina părinților pentru a merge ”să înoate în Ocean”

Surorile le-au spus ofițerilor că se îndreaptă spre California pentru că vor să „înoate în ocean”.

Cele două fetițe au condus pe două drumuri principale, au lovit o altă mașină și apoi s-au izbit frontal de un camion, a declarat poliția pe Twitter, conform BBC. Surorile purtau amândouă centurile de siguranță și nu au fost rănite.

Accidentul s-a produs puțin după ora 5 dimineața, lângă Utah State Route 201, dar nu pe autostradă, a spus poliția. Departamentul de poliție West Valley City din Utah a mai precizat că fetele s-au trezit miercuri la 3 dimineața. „Fetele le-au spus ofițerilor că se îndreaptă spre California, pentru că vor să înoate în ocean”, a mai transmis poliția.

Șoferul camionului, care nu a fost rănit, a sunat la poliție. În videoclipul surprins de autorități se poate auzi un ofițer când strigă: „E o nebunie! Conduce?”. Părinții surorilor nu știau că micuțele lipsesc.

Officers got quite a surprise when they responded to an accident this morning & discovered the driver was a 9yo girl. The young girl & her 4yo sister apparently snagged the keys to the family car while their parents were sleeping & set out on their own summer adventure. #wvc pic.twitter.com/evHq3DiBRC