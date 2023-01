Două avioane de luptă indiene s-au prăbușit în centrul țării, după ce s-au ciocnit în aer. Un pilot a murit

Operațiuni de salvare în curs de desfășurare în statul indian Madhya Pradesh după un accident aviatic produs între două avioane de luptă.

Două avioane de vânătoare ale Forțelor Aeriene indiene s-au prăbușit după o aparentă coliziune în aer în timp ce se aflau în timpul unor exerciții la aproximativ 300 km la sud de capitala New Delhi.

Ambele avioane au decolat sâmbătă dimineața de la baza aeriană Gwalior, la aproximativ 50 km est de locul unde s-au prăbușit.

"Am localizat epava unuia dintre avioane și am găsit un pilot rănit în pădurile din Pahadgarh. Celălalt avion a căzut, probabil, mai departe de locul unde a fost prăbușit și am trimis echipe pentru a-l localiza", a declarat ofițerul Dharmender Gaur pentru agenția de presă AFP, potrivit Al Jazeera.

Între timp, administratorul local Ankit Asthana a declarat pentru agenția de știri Reuters că doi dintre cei trei membri ai echipajului unui avion au fost salvați și transportați de urgență la spital.

Coliziune între un Sukhoi-30 și un Mirage 2000

Starea celui de-al treilea membru al echipajului nu a fost imediat stabilită, iar despre echipajul celui de-al doilea avion nu au fost publicate detalii.

Avioanele care s-au prăbușit în statul indian Madhya Pradesh erau un Sukhoi-30 și un Mirage 2000, a precizat într-un tweet agenția de știri ANI, citând surse din domeniul Apărării.

Cel de sâmbătă este cel mai recent dintr-o serie de accidente aviatice în care este implicată flota aeriană militară a Indiei.

Cinci soldați ai armatei au fost uciși în octombrie anul trecut când elicopterul lor s-a prăbușit în statul Arunachal Pradesh, în apropierea graniței militarizate și disputate a țării cu China.

Acesta a fost al doilea accident de elicopter militar în statul din nord-estul țării în acea lună, la câteva săptămâni după ce un elicopter Cheetah s-a prăbușit în apropierea orașului Tawang, ucigându-și pilotul.

Șeful Apărării indiene, generalul Bipin Rawat, s-a numărat printre cele 13 persoane ucise când elicopterul său Mi-17 de fabricație rusească s-a prăbușit în timp ce îl transporta la o bază aeriană în decembrie 2021.

