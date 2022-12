Trei militari ruşi ucişi, patru răniţi şi două avioane avariate, după atacul ucrainean asupra unor baze din Rusia

”Regimul de la Kiev (...) a încercat” luni dimineaţa ”să efectueze atacuri cu drone de concepţie sovietică asupra bazei aeriene de la Diaghiilevo, în regiunea Riazan şi a celei de la Engels, în regiunea Saratov”, acuză Moscova.

Ministerul rus al apărării acuză forţele ucrainene de faptul că încearcă astfel ”să scoată din serviciu avioane ruseşti cu rază lungă de acţiune”, folosite în atacuri care au vizat în ultimele săptămâni numeroase infrastructuri energetice pe teritoriul ucrainean”.

On the morning of 5/12, drone attacked Engels-2 (strategic bomber military airbase) in Saratov region.

“2 aircrafts damaged. 2 people injured” - according to preliminary information from Russian media Baza

P.S: Bombers regularly rise from this airfield to attack Ukraine pic.twitter.com/OGEV2cFW51