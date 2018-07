Donald Tusk, către Trump: America, apreciază-ți aliații, la urma urmei nu ai atât de mulți

”Aș vrea să-i transmit direct președintelui Trump care a criticat Europa aproape zilnic... America apreciază-ți aliații, la urma urmei nu ai atât de mulți” a spus președintele Consiliului European, Donald Tusk.



”Dragă Donald Trump, Statele Unite nu au și nu vor avea un aliat mai bun decât UE. Cheltuim pe apărare mult mai mult decât Rusia și la fel de mult ca China. Sper că nu ai îndoieli că aceasta este o investiție în siguranța noastră, ceea ce nu poate fi spus cu convingere despre cheltuielile Rusiei și ale Chinei” a mai scris Donald Tusk într-un mesaj pe Twitter.

Donald Trump începe marți un turneu de o săptămână în Europa, care cuprinde participarea la summitul NATO, o vizită în Marea Britanie şi o întâlnire cu preşedintele Rusiei, Vladimir Putin.

În ceea ce priveşte summitul, liderii europeni se tem de un nou fiasco, precum cel de la summitul G7, mai ales că în jurul mesei se vor regăsi unele dintre personajele de acolo.

Înainte de plecare Trump, le-a adeverit europenilor toate temerile, criticând din nou pe Twitter ţările NATO care nu-şi respectă angajamentele financiare.

Dear @realDonaldTrump. US doesn’t have and won’t have a better ally than EU. We spend on defense much more than Russia and as much as China. I hope you have no doubt this is an investment in our security, which cannot be said with confidence about Russian & Chinese spending :-)