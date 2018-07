Donald Trump s-a răzgândit, nu o mai critică pe Theresa May și acuză ”fake news”

Într-o conferință de presă, alături de Theresa May, Donald Trump a spus că ”orice” se întâmplă după ce Marea Britanie părăsește UE este ”ok cu el” și că Brexitul este ”o oportunitate incredibilă”.

Trump a declarat că este de acord cu orice abordare ar avea premierul britanic în negocierile privind ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană.

Trump a mai spus că May este un ”bun negociator” și că ar prefera să o aibă prieten, nu dușman.

Totodată Trump a spus că interviul publicat de The Sun, în care critica planurile premierului pentru Brexit, este ”fake news” pentru că nu a inclus și părțile bune spuse despre Theresa May. Liderul SUA a povestit că și-a cerut scuze , iar Theresa May i-a spus: ”Nu te îngrijora, e doar presa”, potrivit jurnaliștilor britanici.

Very revealing moment. Trump says he apologised to May this morning and she replied: "Don't worry, it's only the press." Not many reporters will be shocked by the PM's attitude to the media