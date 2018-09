Donald Trump a dat asigurări că Kim Jong Un şi cu el s-au ”îndrăgostit”

Adesându-se unor susţinători, la un miting electoral la Wheeling, în Virginia occidentală, Trump a crescut cu un nivel ”căldura” relaţiilor sale cu liderul nord-coreean, pe care vrea să-l convingă să abandoneze arma nucleară.

”Şi pe urmă ne-am îndrăgostit - în fine, nu concret. Ok? Mi-a scris scrisori frumoase, scrisori magnifice. Ne-am îndrăgostit”, le-a spus şeful statului american susţinătorilor săi.

Trump baselessly claims that before he was elected, "we were going to war with North Korea. That is what was going to happen. Millions of people would have been killed. President Obama told me when I sat just before taking office." pic.twitter.com/CkfHBGKJmz