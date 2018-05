Donald Trump a anulat summitul cu Kim Jong-un

Știre în curs de actualizare!

Donald Trump a anunțat că summitul programat la Singapore pentru 12 iunie nu va mai avea loc pentru că ”nu este potrivit pentru acest moment”. Liderul de la Casa Albă l-a anunțat printr-o scrisoare pe Kim Jong-un că summitul nu va mai avea loc.



Trump a explicat că a luat această decizie bazat pe ”furia extraordinară și ostilitatea deschisă” din ultima declarație a regimului nord-coreean.

În scrisoare, Trump susține că și-ar dori ”într-o zi” să-l întâlnească pe liderul de la Phenian. Totodată Trump transmite în scrisoare că nord-coreenii ”vorbesc despre capacităţile lor nucleare, dar ale noastre sunt atât de masive şi puternice, încât mă rog lui Dumnezeu să nu fie necesar să fie folosite vreodată”.

Coreea de Nord şi-a distrus joi situl de teste nucleare, potrivit presei internaționale, acţiune prezentată de regimul de la Phenian drept un gest de bunăvoinţă înainte de summitul cu SUA.

A letter from the President to Chairman Kim Jong Un: "It is inappropriate, at this time, to have this long-planned meeting." pic.twitter.com/3dDIp55xu1