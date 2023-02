Un portar de 25 de ani a murit la scurt timp după ce a apărat un penalty

La scorul de 2-1 pentru echipa sa, goalkeeper-ul lui Winkel Sport B. Soon, echipă dintr-o ligă inferioară belgiană, a apărat un penalty și a căzut la pământ.

În vârstă de 25 de ani, Arne Espeel a apărat o lovitură de la 11 metri în repriza secundă, la scorul de 2-1 pentru echipa sa, iar imediat a căzut pe gazon, provocând panică în rândul colegilor săi.

Acesta a fost resuscitat de medici, însă a murit în drum spre spital.

At the start of the second half, the Flemish away team was awarded a penalty. Winkel Sport's goalkeeper intercepted the ball, but then suddenly collapsed and died. https://t.co/xb8EZV1KcN