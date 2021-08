Doi tineri IT-ști au murit electrocutați în fața familiei și a prietenilor. Tragedia s-a înâmplat în timpul unei petreceri

facbook.com/obozrevatel

Doi tineri IT-ști au murit electrocutați duminică, 15 august, în fața prietenilor și a familiei. Aceștia se aflau la o petrecere organizată de corporație, într-un resort de lux din Ucraina.

Vlad Kasner, în vârstă de 26 de ani, și Evgeny Ivanov, 28 de ani, au murit electrocutați în lacul care aparține resortului hotelier, sub privirile familiei și ale prietenilor.

Tinerii se aflau în restort pentru a participa la o petrecere corporatistă. Toți invitații eliberaseră deja camerele, iar după prânz urmau să plece acasă.

„Soțul meu a mers în cameră pentru a mai lua niște lucruri, așa că am decis ca între timp să mă plimb prin împrejurimi. Când m-am apropiat de lac, m-am întâlnit cu fiicele mele și am început să vorbim. Vlad și soția lui erau la câțiva metri de noi. Se căsătoriseră acum o lună și jumătate, îi știam cu toții”, a declarat Alina Gatchenko, director în cadrul companiei IT care a organizat petrecerea.

Brusc, cele două copile au început să țipe.

„Am văzut atunci cum Zhenya fuge și sare în apă ca să-l salveze pe Vlad. Doar că și Zhenya a început să aibă convulsii și și-a pierdut instantaneu cunoștiența. Amandoi țipau într-un mod nenatural. Cineva a strigat că în lac este curent electric și că toată lumea să iasă imediat din apă. A fost îngrozitor! Amândoi au murit în fața ochilor noștri. Era și soția lui Vlad, Katya, şi ea a văzut totul. Și apoi fratele lui Zhenya a venit alergând, dar era prea târziu. Cu toţii eram disperaţi, nu înţelegeam ce se întâmplă”, a mai adăugat directorul.

Cel care i-a scos pe cei doi tineri din apă a fost unul dintre paznici, care a intrat în lac pe o placă de surf. După aproximativ nouă minute a sosit și prima ambulanță. Înainte, colegii lor au fost cei care le-au oferit primul ajutor. La scurt timp după, a ajuns și cea de-a doua ambulanță.

Medicii au efectuat tehnicile de resuscitare pentru aproximativ o oră, însă a fost prea târziu.

Unul dintre prietenii celor doi IT-ști spune că neglijența a fost cea care a dus la moartea lor.

„O țeavă și o pompă legate de o cascadă artificială ies în lac. Soțul uneia dintre colegele noastre, electrician de profesie, observase asta şi a spus că nenorocirea care s-a întâmplat a fost doar o chestiune de timp. Sâmbătă, toată lumea a înotat acolo, inclusiv copiii. Este înfricoșător să ne imaginăm cum s-ar fi putut termina totul și câte victime ar fi fost”, a spus directorul.

Vlad Kasner și Evgeny Ivanov au fost înmormântați marți, 17 august. Cel din urmă era tatăl unui băiețel de doar trei ani.

Poliția din regiunea Cernigov a deschis un dosar penal pentru omor din imprudență. Oamenii legii așteaptă rezultatele investigațiilor experților, pentru a determina cauzele și circumstanțele producerii tragediei.