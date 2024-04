Doi șoferi cu bolizi au provocat un accident în lanț pe o autostradă. Indivizii au fugit de la locul accidentului

Doi șoferi - unul cu o mașină Corvette și celălalt cu un Lamborghini - circulau cu viteză când au pierdut controlul și au provocat o coliziune în lanț.

Două persoane au fost tratate la fața locului pentru răni ușoare, iar alte două au fost duse la spital.

Cât despre șoferii bolizilor care au declanșat toată această nebunie... au fugit de la locul accidentului și sunt căutați de polițiști.

Dashcam footage has surfaced of the car crash that occurred on Saturday in Dallas:pic.twitter.com/HNxmJIvRfK https://t.co/xng2Y4Pdrp