Doi morți și opt răniți, după un schimb de focuri într-un club de noapte din SUA

Două persoane au murit, iar alte două sunt în stare critică, potrivit poliţiei, transmite Reuters.

Poliţia crede cel puţin un trăgător a fugit de la scena haotică produsă la clubul Lavish Lounge, înainte de sosirea poliţiei, scrie news.ro.

O mulţime mare s-a adunat pentru un concert de 4 iulie, a declarat şeriful din comitatul Greenville, Hobart Lewis. Doi poliţişti care treceau pe lângă club au auzit împuşcături într-o mulţime de 200 de oameni. Au chemat întăriri şi serviciile de urgenţă şi au intrat în club pentru a evacua oamenii şi pentru a vedea dacă mai au loc împuşcături, dar se pare că trăgătorul sau trăgătorii fugiseră, a spus Lewis.

Greenville, South Carolina ????

Greenville County Sheriff’s Office Is Currently Investigating after two people were killed and eight others were injured in a shooting along White Horse Road early Sunday morning...#lavish pic.twitter.com/uddE8isqxj