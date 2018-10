Doi morți și doi dispăruți, după ce au fost ”înghițiți” de un crater uriaș apărut în asfalt. VIDEO

Momentul șocant a fost surprins pe camerele de supraveghere din zonă. În imagini se vede cum mai multe persoane sunt ”înghițite” de craterul format în mijlocul trotuarului.

Două persoane - un bărbat și nepotul lui - sunt în continuare date dispărute, iar autoritățile nu speră să le mai descopere în viață, relatează Daily Mirror.

Craterul format are aproximativ 2 metri diametru.

Potrivit aceleiași surse, o a doua surpare s-a produs după câteva zeci de minute, în timpul desfășurării operațiunii de salvare. Bucăți de pavaj au căzut peste salvatori, însă, din fericire, acest al doilea incident nu a mai produs victime.

Watch the terrifying moment a large sinkhole appeared on a sidewalk in Dazhou, SW China's Sichuan, on Sunday, swallowing 4 people, one of whom has been confirmed dead. Rescue operations are still underway, according to local media reports. pic.twitter.com/qYQ4ba5rnx