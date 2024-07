Doi morţi şi aproape 100 de răniţi în Rusia, după ce un tren şi un camion s-au ciocnit. Opt vagoane au deraiat. VIDEO

Unele dintre vagoane zăceau contorsionate şi lovite lângă calea ferată, a relatat presa rusă.

Trenul vena de la Kazan, în Tatarstan, şi merge spre Adler, pe malul Mării Negre, când a deraiat în sudul regiunii Volgograd, lângă gara Kotelnikovo, la aproximativ 1.200 km sud de Moscova, a declarat Ministerul pentru Situaţii de Urgenţă.

In the Russian Volgograd region, 8 passenger cars of a train derailed as a result of a collision with a truck. According to various estimates, from 20 to 100 people were injured. pic.twitter.com/NCWzY0KhWl