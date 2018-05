Doi jurnalişti americani au murit loviţi de un copac în timp ce relatau despre o furtună

Reporterul Mike McCormick şi cameramanul Aaron Smeltzer de la postul WYFF au murit după ce autovehiculul în care se aflau pe autostradă a fost lovit de copac, potrivit canalului.

Şeful departamentului de pompieri din Tryon, Geoffrey Tennant, a declarat că tocmai îi acordase un interviu lui McCormick când, după doar câteva minute, a fost anunţat telefonic despre incident. Când a ajuns la faţa locului şi-a dat seama că erau chiar jurnaliştii cu care discutase.

"M-a afectat puţin din punct de vedere personal pentru că făcusem un interviu cu dl McCormick cu circa zece minute înainte de a primi telefonul şi ne-a spus că voia să fim în siguranţă, că voia ca el să fie în siguranţă", a declarat Tennant în faţa presei.

WYFF News 4 anchor Mike McCormick and WYFF News 4 photojournalist Aaron Smeltzer died Monday when a tree fell on their SUV. https://t.co/VZZKA6K6qq All of us at WYFF News 4 are grieving. We are a family. pic.twitter.com/IQmZ6prUIH