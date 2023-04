Lovitură de proporții dată de doi hoți într-un magazin Apple. Au furat telefoane și electronice de 500.000 de dolari

Pentru a intra în magazin, hoții au dat o gaură dată în peretele toaletei de la cafeneaua Seattle Coffee Gear, care are un perete comun cu magazinul Apple Store, informează Yahoo. Astfel, ei au ocolit sistemul de securitate complex al magazinului de electronice.

Good morning Twitter fans! Yesterday was a weird day...

1. Two men broke into one of our retail locations. Why? To cut a hole in our bathroom wall to access the Apple Store next door and steal $500k worth of Iphones????

2. Later that night on the way to the grocery store my wife…