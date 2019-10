Doi frați sunt căutați în Irlanda de Nord în cazul camionului cu 39 de morți

Ronan Hughes, în vârstă de 40 de ani, şi fratele său Christopher, de 34 de ani, din localitatea Armagh, sunt suspectaţi de omor din culpă şi trafic de persoane, a indicat poliţia din Essex.

Şeful acesteia, Stuart Hooper, a afirmat că 'găsirea şi audierea fraţilor Hughes este crucială pentru anchetă'.

'În acest moment, credem că ei se află în Irlanda de Nord, dar au legături şi cu Republica Irlanda', a mai spus Hooper, făcând apel la persoanele care ştiu unde se află cei doi sau au informaţii despre aceasta să sune la poliţie.

We want to speak to Ronan Hughes & his brother Christopher as part of our investigation into the deaths of 39 people whose bodies were found in #Grays.

Ronan (left) & Christopher (right) are wanted on suspicion of manslaughter & people trafficking.

Read: https://t.co/mbiyDMUded pic.twitter.com/pe37U1Hkdf