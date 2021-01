Doi atacatori sinucigași s-au aruncat în aer în Bagdad. Cel puțin șase persoane au murit. VIDEO

Oficialii locali au anunțat că cele două explozii au avut loc într-un centru comercial din centrul Bagdadului, conform AP.

Majoritatea persoanelor rănite se află în stare gravă, iar pagubele materiale sunt majore, a anunțat televiziunea națională din Irak.

Conform unui bilanț CNN, 13 persoane ar fi murit în urma celor două explozii.

Primul atacator ar fi intrat în centrul comercial și s-a prefăcut că se simte rău, astfel că mai multe persoane s-au adunat în jurul lui înainte să se arunce în aer, conform presei locale, citate de CNN.

Atacul de joi a fost primul atac sinucigaș din Bagdad din ultimii doi ani.

Știre în curs de actualizare.

#UPDATE A rare suicide attack hit a commercial street in central Baghdad on Thursday morning, state television reported, adding that there were "dead and wounded" without giving any figures pic.twitter.com/qQrDX430zb