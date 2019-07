Doctoriţă pusă se să se acopere în avion. Cum arăta de fapt "ţinuta nepotrivită"

Medicul Tisha Rowe a informat că incidentul a avut loc pe 30 iunie într-un zbor către Miami din Jamaica.

Femeia de 37 de ani a afirmat online că s-a simţit umilită după ce i s-a spus să îşi acopere „bunurile”.

O postare de pe Twitter cu o poză cu ţinuta ei a fost distribuită de mii de ori.

Here is what i was wearing when @AmericanAir asked me to deplane for a talk. At which point I was asked to “cover up”. When defending my outfit I was threatened with not getting back on the flight unless I walked down the aisle wrapped in a blanket. #notsofriendlyskies pic.twitter.com/AYQNNriLcq