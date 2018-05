Dispută pe Twitter, între Netanyahu și Erdogan, în urma conflictului din Gaza. FOTO

Disputa din mediul virtual a izbucnit în urma violențelor din Fâșia Gaza, soldate cu zeci de morți și mii de răniți. Protestele de la granița cu Israelul au izbucnit, luni, odată cu mutarea ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim.

Preşedintele turc Tayyip Erdogan a descris incidentele de luni drept un genocid şi a numit Israelul un stat terorist. De asemenea, Erdogan a anunţat că, vineri, va avea loc un marş pentru a protestat faţă de uciderea palestinienilor.

Ca răspuns, prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a scris, pe Twitter, că preşedintele turc, fiind un susţinător al Hamas, "ştie totul despre terorism şi masacre”, potrivit The Times of Israel.

Erdogan is among Hamas's biggest supporters and there is no doubt that he well understands terrorism and slaughter. I suggest that he not preach morality to us

"Erdogan este printre cei mai mari susținători ai Hamasului și nu există nici o îndoială că el înțelege bine terorismul și masacrele. Eu sugerez să nu ne predice moralitatea".

Liderul de la Ankara a mai adăugat că "Netanyahu este premierul unui stat apartheid care a ocupat un popor fără apărare, timp de 60 de ani, încălcând rezoluțiile ONU. El are sângele palestinienilor pe mâini și nu își poate acoperi crimele prin atacarea Turciei. Vrei o lecție de umanitate? Citiți cele 10 porunci", a încheiat președintele.

Netanyahu is the PM of an apartheid state that has occupied a defenseless people's lands for 60+ yrs in violation of UN resolutions.

He has the blood of Palestinians on his hands and can't cover up crimes by attacking Turkey.

Want a lesson in humanity? Read the 10 commandments.