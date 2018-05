Majoritatea palestinienilor ucişi luni în Gaza erau membri Hamas, spune un lider al grupării

Getty

Afirmaţiile au fost preluate atât de presă, cât şi de oficialii israelieni.

Un înalt responsabil al grupării militante fundamentaliste Hamas, care controlează Fâşia Gaza, a declarat miercuri că 50 de palestinieni din cei peste 60 ucişi sub tirurile israeliene în timpul protestelor de luni erau membri ai grupării Hamas, informează agenţia de presă dpa şi publicaţia The Times of Israel.

Într-un interviu, Salah al-Bardawil a declarat că '62 de persoane a murit ca martiri, dintre care 50 erau membri Hamas'.

Este o afirmaţie neobişnuită din partea unui reprezentant al mişcării Hamas, care a încercat să acrediteze ideea că la protestele de la frontiera dintre Israel şi Fâşia Gaza au participat reprezentanţi ai tuturor facţiunilor politice palestiniene.

Ministerul Sănătăţii din Gaza, condus de Hamas, indicase anterior că 60 de palestinieni au fost ucişi în confruntările cu militarii israelieni.

Un purtător de cuvânt al armatei israeliene, Jonathan Conricus, a difuzat acest interviu pe Twitter, subliniind că aceasta este dovada că aşa-numitele manifestaţii paşnice au fost orchestrate de gruparea teroristă, aşa cum califică Israelul mişcarea Hamas.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a acuzat marţi Hamas că 'plasează' civili pe 'linia de foc' a forţelor israeliene, a doua zi după moartea a aproape 60 de palestinieni la graniţa dintre Fâşia Gaza şi Israel. 'Ei plasează civili - femei şi copii- pe linia de foc cu scopul de a avea victime', a spus Netanyahu într-un interviu acordat postului CBS, citat de AFP.

În timp ce condamnările internaţionale şi apelurile la reţinere se înmulţeau, Netanyahu a spus că orice armată din lume ar fi reacţionat în acelaşi fel, asigurând că soldaţii israelieni au încercat în primul rând să oprească protestatarii prin mijloace "non-letale". Este vorba de 'a proteja frontiera împotriva unor oameni care spun 'vă vom distruge şi vă vom invada ţara'', a argumentat şeful executivului israelian.

