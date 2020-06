”Discursul extremist al lui Viktor Orban”, publicat de MTI: ”Occidentul a violat graniţele”

Agenția maghiară de presă MTI a prezentat, luni, traducerea oficială în limba română a discursului festiv, ”de centenar”, rostit de prim-ministrul Viktor Orbán în data de 6 iunie, în oraşul Sátoraljaújhely.

În acest discurs, premierul maghiar a avut o retorică foarte critică și amenințătoare la adresa Occidentului, despre care a spus că ”a violat graniţele şi istoria milenară a Europei Centrale”. Mai mult, Orban a afirmat că ”noi vom fi aici la înmormântarea celor care ne-au dorit îngropaţi”.

De altfel, politologul Remus Ioan Stefureac a comentat afirmațiile liderului de la Budapesta spunând că ”discursul extremist al lui Viktor Orbán”, ”un politician medieval rătăcit in secolul XXI”, este ”absolut îngrozitor”.

Iată câteva pasaje din cuvântarea lui Viktor Orban, potrivit traducerii prezentate de agenția MTI:

”În final, Ungaria istorică milenară a fost înjunghiată pe la spate de conspiraţiile budapestane. Armata ei a fost paralizată şi devastată, singurul bărbat de stat capabil să salveze patria a fost ucis, ţara a fost dată pe mâna inamicilor noştri, iar guvernul pe mâna bolşevicilor. Occidentul a violat graniţele şi istoria milenară a Europei Centrale. Pe noi ne-a înghesuit între graniţe pe care nu le puteam apăra, ne-a deposedat de comorile noastre naturale, ne-a îngrădit accesul la resursele noastre, ne-a transformat ţara în Culoarul Morţii.

Au redesenat Europa Centrală fără remuşcări morale, întocmai cum au redesenat şi graniţele din Africa şi Orientul Apropiat. Acest lucru nu vom uita niciodată. Şi când am crezut că nici orgolioasele imperii francez şi englez, şi nici ipocritul imperiu american nu pot să decadă mai mult, s-a dovedit că au putut. După cel de Al Doilea Război Mondial ne-au aruncat fără milă pradă comuniştilor. Polonezii, cehii şi slovacii au primit drept recompensă ce ni s-a sortit nouă drept pedeapsă. Să fie acest lucru învăţătură veşnică pentru popoarele Europei Centrale!

Doamnelor şi Domnilor! Mulţi s-au arătat dispuşi să înhumeze Ungaria. Unii au vrut să priveze nemţii de un aliat, alţii au vrut să se răzbune pe Habsburgi, unii a fost conduşi de dorinţa de a profita, alţii i-au urât din totdeauna pe maghiari. Aceştia s-au aliat pentru ca noi să dispărem de pe suprafaţa pământului. Dar noi suntem a naţie încăpăţânată, niciodată n-am vrut să participăm la propria noastră înmormântare. Nici străbunii noştri n-au cedat. Nu au îngenuncheat şi nu au cerut clemenţă. Am rămas în picioare şi am rezistat. Am rezistat oraşelor vagon, lagărelor naziste, gulagului sovietic, deportărilor, Cehoslovaciei, Iugoslaviei şi lui Ceauşescu.

Astăzi nu mai există nici Cehoslovacia, nici Iugoslavia şi nici Uniunea Sovietică. Nu mai există nici imperiu britanic şi nici imperiu francez. Şi ce-a rămas din ele, tocmai se zbate în strânsoarea multiculturală a coloniilor care se răzbună. Nici cei mari nu pot evita dreptatea pe care o face istoria. Şi întocmai cum este adevărat, că cine se aseamănă, se adună, este adevărat şi faptul că ce nu se aseamănă, se destramă. Adevăr s-a grăit acum o sută de ani: noi vom fi aici la înmormântarea celor care ne-au dorit îngropaţi. Noi maghiarii rămânem pe loc, din orice direcţie ar bate vântul. Rămânem pentru că suntem acasă. Suntem acasă şi de aceea supravieţuim. Maghiarimea, precum inima omului, ba se contractă, ba se dilată, dar în esenţă, de o mie de ani trăieşte în locul marcat de marii noştri întemeietori de stat.

Apărăm cu demnitate Bazinul Carapatic, acest lucru fiindu-ne menirea. Fiecare nou-născut maghiar este în acelaşi timp un nou post de pază. Noi nu fărâmiţăm, nu chinuim, nu vindem Bazinul Carpatic, ci îl păstrăm. Trebuie să trăim cu încrederea şi atitudinea unui popor care ştie că a dat mai mult lumii, decât a primit de la ea. Performanţa noastră ne îndreptăţeşte să ne continuăm istoria. Iar noi, cei de astăzi, trebuie să ştim că am avut graniţe şi mai proaste, şi cu toate acestea suntem aici.”

Politologul Remus Ioan Stefureac: ”Discursul lui Orbán nu e doar antieuropean, ci exprimă un dispreț profund fata de umanitate”

Politologul Remus Ioan Stefureac s-a arătat contrariat de discursul ”extremist” al premierului maghiar, afirmând că ”nu e doar antieuropean, ci exprima un dispreț profund fata de umanitate”.

”Absolut îngrozitor discursul extremist al lui Viktor Orbán, un politician medieval rătăcit in secolul XXI. Încă sper ca e o greșeală de traducere undeva, pentru ca altfel, chiar e de neînțeles. Dacă e o greșeală de traducere, retrag cele ce urmează.... Discursul lui Orbán nu e doar antieuropean, ci exprima un dispreț profund fata de umanitate. Cum poti sa spui așa ceva și apoi sa pretinzi ca ești parte a lumii civilizate. Nu cred ca maghiarii de bun simt din Ungaria, din Romania, Slovacia, Serbia, Ucraina etc, pot rezona la așa ceva.... Viktor Orban: “Vom îzbândi. Vom face mare Bazinul Carpatic. Vestul ne-a violat granițele.... Vom fi prezenţi la înmormântarea celor care au vrut să ne bage pe noi în mormânt”

In acest context, e cu atât mai important pentru Romania sa protejeze drepturile minorităților și sa ofere, ca și pana acum, o lecție de civilizatie politica acestui personaj și cămărilei sale care fac atât de mult rău cooperării, bunei înțelegeri dintre popoarele Europei Centrale și de Est și culmea, comunităților maghiare. Iar UDMR poate va înțelege, in al 12-le-a ceas, imensul deserviciu pe care si-l face siesi ca organizație politica si comunității maghiare din România prin transformarea sa intr-o anexa a lui Viktor Orbán și a ideilor sale anti-democratice.

P.S. Primul meu instinct a fost sa ignor asemenea discursuri încărcate de otrava și evident provocatoare. Dar de la un punct, cred ca ignorarea lor nu face decât sa încurajeze impostura si răul. E bine sa cunoaștem derapajele retorice, pentru a putea reacționa cu înțelepciune și a le combate la timp. Chiar dacă Viktor Orbán nu are forța, ci doar tipa neputincios in pustiu, putem și trebuie sa raspundem urletelor sale războinice cu un scut solid al păcii, împreuna cu toți cei care gândesc ca in secolul XXI nu au ce caută monștrii din secolul XIX, maghiari, romani, europeni deopotrivă.” - a scris pe Facebook Stefureac.