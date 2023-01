Directorul CIA și Zelenski, întâlnire secretă înaintea războiului. I s-a spus că Rusia vrea să-l asasineze, dar nu a crezut

În viitoarea carte scrisă de Chris Wipple despre Casa Albă și Joe Biden este menționat faptul că, înaintea invaziei rusești în Ucraina, William Burns, șeful CIA, s-a întâlnit în secret cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski (foto articol). Atunci, directorul CIA l-a avertizat pe Zelenski în legătură cu comploturile rusești de asasinare, într-un moment în care președintele ucrainean punea la îndoială informațiile americane, notează Business Insider.

Întâlnirea secretă dintre William Burns și Volodimir Zelenski ar fi avut loc chiar la Kiev, iar vestea privind asasinarea sa l-a surprins foarte tare pe liderul Ucrainei.

La acea vreme, în ianuarie 2022, Zelenski respinsese ideea că rușii ar plănui o invazie neprovocată a Ucrainei și sugera că avertismentele publice ale Americii creau "panică", a notat Chris Whipple în cartea sa de curând apărută, "The Fight of His Life: Inside Joe Biden's White House".

Era neobișnuit ca SUA să dezvăluie public astfel de informații, sugerând că Washingtonul era încrezător în evaluarea sa privind intențiile Rusiei. Dar, cu doar câteva săptămâni înainte ca Rusia să invadeze, Zelenski și-a exprimat îngrijorarea că astfel de avertismente ar avea un impact negativ asupra economiei ucrainene, și a subliniat că Ucraina era obișnuită să se confrunte cu amenințări din partea Rusiei.

"Burns venise să îi dea o analiză a realității" și directorul CIA i-a împărtășit că forțele speciale rusești veneau după Zelenski, scrie Whipple, adăugând că președintele Joe Biden i-a spus lui Burns "să împărtășească detalii precise despre comploturile rusești".

"Acest lucru i-a atras imediat atenția lui Zelenski; el a fost luat prin surprindere, a fost înmărmurit de aceste vești", a scris Whipple în carte, care va fi lansată pe 17 ianuarie.

Zelenski, „palmares” uriaș de tentative de asasinare

Rusia a invadat Ucraina în luna următoare, lansând cel mai mare conflict militar din Europa de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace. De atunci, oficialii ucraineni au spus că Zelenski a supraviețuit la peste 12 tentative de asasinat de la începutul invaziei Rusiei. Dar Whipple, care l-a intervievat pe Burns, oferă cititorilor o imagine a modului în care i-au fost prezentate mizele lui Zelenski, în timp ce acesta încerca să respingă avertismentele SUA privind o invazie iminentă.

"Informațiile erau atât de detaliate încât ar fi ajutat forțele de securitate ale lui Zelenski să împiedice două încercări separate ale Rusiei de a-l ucide", a scris el.

După cum s-a raportat anterior, Burns a împărtășit, de asemenea, un "plan al planului de invazie al lui Putin" în timpul acelei vizite în biroul lui Zelenski pentru a-l ajuta să se pregătească. Whipple a scris: „El a previzualizat planurile rusești de a ataca aeroportul Antonov la nord de Kiev și de a-l folosi ca zonă de pregătire pentru un asalt asupra Kievului”.

Whipple a redactat că majoritatea interviurilor pentru cartea sa au fost pe "fond profund", ceea ce însemna că putea folosi informațiile, dar a fost de acord să nu citeze direct sursele fără permisiune.

SUA a fost un partener-cheie pentru Ucraina pe tot parcursul războiului provocat de Rusia, care a început pe 24 februarie 2022. Kievul a primit miliarde de dolari în asistență de securitate de la Washington de când a început războiul, iar SUA a continuat să furnizeze Ucrainei informații vitale pentru a ajuta forțele sale pe câmpul de luptă.

Sursa: Business Insider Etichete: , , , , , Dată publicare: 17-01-2023 14:44