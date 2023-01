Rusia nu se teme de noile tancuri pe care Vestul le trimite în Ucraina: „Vor arde la fel ca celelalte”

Autoritățile locale spun însă că șansele că printre ruine să mai fie supraviețuitori, după atâtea zile, sunt minime.

Între timp, Marea Britanie a anunțat cel mai important ajutor militar de până acum, pentru Ucraina.

Căutările nu se opresc o clipă la Dnipro, chiar dacă șansele de a mai găsi supraviețuitori printre ruinele blocului distrus sâmbătă sunt aproape nule.

Fred Pleitgen, corespondent CNN: „Primarul orașului Dnipro a declarat pentru CNN că, în timp ce operațiunea de salvare continuă, este tot mai sigur că nu mai sunt supraviețuitori sub dărâmături. Sunt foarte mulți oameni care au fost scoși fără viață de acolo. Am asistat la scene dramatice aici, în Dnipro, mai devreme. Am fost la slujba de înmormântare a unei tinere de doar 15 ani, ucisă aici. Au fost prezenți la înmormântare colegi de clasă, profesori. Și, evident, toți erau îndurerați și foarte mulți dintre ei sunt furioși pe ruși”.

Bilanțul anunțat luni noapte de președintele Volodimir Zelenski este sumbru.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Au fost primite în total 47 de sesizări despre cei care s-ar fi putut afla în clădire în momentul atacului și a căror soartă rămâne necunoscută. Am putut afla informații concrete despre 22 de persoane. Sunt aproximativ 40 de morți, printre ei și trei copii”.

O femeie, surdă din naștere, care n-a putut striga după ajutor, a fost scosă în viață dintre ruine la 20 de ore după ce blocul in care locuia a fost demolat de explozia rachetei rusești.

Imagini au fost filmate cu puțin timp înainte de cumplitul atac. Mihailo Korenovski, un cunoscut antrenor de box ucrainean, își serba ziua de naștere alături de familie. Atât a mai rămas acum din bucătăria plină de bucurie cu doar câteva zile în urmă. Mihailo Korenovski a fost ucis în atac. Soția și copiii lui au supraviețuit.

Kremlinul acuză Kievul pentru atacul de la Dnipro

Supraviețuitorii caută acum prin apartamentele distruse puținele lucruri care au mai rămas întregi.

Kremlinul a revendicat atacurile cu rachete de sâmbătă. Dar, nu și imensa tragedie de la Dnipro. Și, cu seninatatea mincinoasă și cinică, îi acuză iar pe ucraineni.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului: „Armata rusă nu lovește clădirile rezidențiale sau infrastructura socială. De altfel, ați văzut concluziile unor reprezentanți ucraineni, care au spus că această tragedie a rezultat din folosirea apărării lor antiaeriene”.

O nouă înregistrare video distribuită de soldații ucraineni pe rețelele de socializare arată că aceștia au început antrenamentele cu noile vehicule de luptă Bradley, primite din Statele Unite. Iar o sută de soldați ucraineni au ajuns în SUA pentru pregătiri cu privire la utilzarea sistemelului antiaeriene Patriot, pe care americanii au promis că-l vor trimite Kievului.

Rusia și Belarus au început noi manevre militare

Col. Curtis King, Școala de artilerie a armatei americane: „Soldați ai forțelor armate ucrainene au sosit aici, la Centrul de Excelență al Pompierilor din Fort Sill, Oklahoma, pentru a începe antrenamentul de apărare aeriană. Această instruire va consta în sarcini de operare și de întreținere ale sistemului Patriot Air Defense”.

Și Marea Britanie a anunțat că va trimite pentru armata Kievului 14 tancuri de tip Chalenger 2 plus alte sisteme avansate de artilerie, în următoarele săptămâni. Inclusiv Polonia s-a angajat să livreze tancuri. Iar Slovacia a trimis, luni, primele obuziere.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului: „Nu vor putea schimba situația din teren. Ar trebui să realizeze asta. Doar vor prelungi conflictul și vor aduce și mai multe necazuri statului ucrainean. Aceste tancuri vor arde la fel ca celelalte”.

Pe de altă parte, Rusia și Belarus au început, luni, noi manevre comune ale forțelor aeriene, folosind toate aerodromurile militare din Belarus.

Dată publicare: 17-01-2023 07:43