Li Huifang, care conducea grădinița Heshi Peixin din Tianshui, provincia Gansu, a fost condamnată la închisoare pe viață pentru producerea și comercializarea de alimente toxice și nocive, potrivit presei de stat chineze, scrie BBC.

În iulie 2025, s-a constatat că 247 de elevi și membri ai personalului grădiniței prezentau niveluri anormal de ridicate de plumb în sânge, după ce copiii au început să se îmbolnăvească.

Directoarea a primit închisoare pe viață

Un raport privind incidentul a relevat că bucătarii de la Heshi Peixin folosiseră vopsea necomestibilă pentru a „îmbunătăți aspectul” meselor, cu scopul de a atrage mai mulți elevi – în ciuda faptului că vopseaua era clar marcată ca atare.

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, Tribunalul Popular Intermediar din Lanzhou a dispus și confiscarea a 500.000 de yuani (56.200 de lire sterline; 74.700 de dolari) din bunurile personale ale lui Li, a relatat postul de televiziune de stat CCTV.

Directorul executiv al grădiniței, Zhi Jinglin, a fost condamnat la 15 ani de închisoare și la o amendă de 300.000 de yuan.

Bucătarii au folosit vopsea necomestibilă

Alți patru membri ai personalului care lucrau în bucătăria grădiniței au primit pedepse cuprinse între șase și opt ani, potrivit presei de stat.

Instanța a constatat că cei patru primiseră instrucțiuni de la Li și Zhi să adauge ingrediente toxice și nocive în mâncarea servită copiilor și personalului.

Ulterior, s-a constatat că probele de alimente conțineau o cantitate de plumb de 2.000 de ori mai mare decât limita națională de siguranță din China.

Ancheta privind intoxicația a început după ce 235 de copii de la grădinița Heshi Peixin au avut nevoie de îngrijiri medicale pentru intoxicație cu plumb, în urma consumului de prăjituri cu curmale roșii la abur și chifle cu cârnați și porumb.

Anchetatorii au constatat că prăjiturile cu curmale roșii și chiflele cu cârnați de porumb aveau niveluri de plumb de 1.052 mg/kg și, respectiv, 1.340 mg/kg, ambele depășind cu mult limita standardului național de siguranță alimentară de 0,5 mg/kg.

Sute de copii au avut nevoie de îngrijiri medicale

Intoxicația cu plumb este „deosebit de dăunătoare pentru copiii mici” și poate „afecta grav creierul și sistemul nervos central”, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății.

Autoritățile au descoperit ulterior că zeci de funcționari provinciali și membri ai personalului spitalului au încercat să mușamalizeze incidentul, falsificând analizele de sânge și acceptând mită de la un investitor într-o grădiniță.

De atunci, China a publicat un set de orientări naționale privind furnizarea meselor în campusuri. Printre măsuri se numără cerința ca fiecare lot nou de alimente să fie testat, iar făina, orezul și uleiul de gătit să fie achiziționate exclusiv de la puncte centralizate de aprovizionare.