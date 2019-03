Dezvăluiri despre tragedia din Etiopia. Ce au strigat piloții înainte să cadă cu avionul

Astfel, piloții cursei Ethiopian Airlines au spus turnului de control că au ”probleme cu controlul zborului” chiar înainte să se prăbușească.

Informația a fost dezvăluită marți de directorul executiv al companiei, Tewolde GebreMariam, pentru CNN.

Acest lucru sugerează că aparatul de zbor nu răspundea la comenzile piloților, iar aceștia au pierdut controlul avionului, a spus și jurnalistul Richard Quest.

