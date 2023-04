Kate Middleton a fost "jefuită" de un bebeluș în timpul unui eveniment public. Reacția prințesei de Wales | FOTO & VIDEO

În momentul în care prinţesa s-a oprit să dialogheze cu mama lui, micuțul Daniel a pus ochii pe poşeta soției moștenitorului tronului britanic.

După ce a studiat cu atenție geanta lui Kate Middleton, copilul a refuzat să o dea înapoi.

Amuzată, prinţesa de Wales i-a lăsat micuțului poşeta, s-a fotografiat alături de el și de mama lui, apoi a continuat să dea mâna cu cei prezenţi.

Princess Catherine The Princess of Wales made a new fan today on her visit to Aberfan Wales as a baby took a shine to her bag this is adorable