Un clip cu Kate Winslet a devenit viral. Ce a făcut actrița în fața unei fetițe de 11 ani

Cu voce tremurândă, copila a mărturisit că are emoții foarte mari. Dar Kate a reușit să-i dea încredere micuței jurnaliste.

O angajată de la publicația unde urma să apară interviul a postat înregistrarea pe rețelele sociale și, în câteva ore, s-au strâns zeci de mii de aprecieri.

”O vorbă bună și o încurajare pot face minuni” - este unul dintre miile de mesaje scrise de fanii actriței.

“-Este pentru prima dată...

-Este prima oară când faci un interviu.

-Da.

-Ei, bine, ghici ce? Va fi cel mai bun interviu făcut vreodată.

-OK.

-Și știi de ce? Pentru că am decis că așa va fi. Așa că ne-am hotărât chiar acum, amândouă, că acest interviu va fi cu adevărat fantastic. Poți să mă întrebi orice vrei și nu trebuie să te temi. Totul va fi uimitor. Ok, ai înțeles asta. Ok, hai s-o facem.”

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 12-01-2023 08:52