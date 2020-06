Detalii terifiante în cazul româncei împușcate în Italia. Care au fost ultimele cuvinte ale Mihaelei

Presa italiană dezvăluie care au fost ultimele cuvinte spuse de Mihaela Apostolides, românc împușcată cu patru focuri de armă de iubitul italian, militar de profesie, în parcarea unui supermarket din Cuneo, Italia.

Francesco Borgheresi le-a povestit anchetatorilor că a mers la cumpărături cu românca, pe 22 mai, pentru prima dată după două luni de izolare, însă, în momentul în care s-au întors la mașină, cei doi s-au certat.

Militarul italian a recunoscut că a ucis-o pe Mihaela din gelozie, el fiind convins că femeia de 44 de ani îl înșela cu un alt bărbat, de 50 de ani, tot din Cuneo. Se pare că Borgheresi a aflat despre noua relație a româncei în perioada cât au stat izolați.

"Am făcut cumpărăturile împreună, apoi ne-am certat în mașină. După ce am tras primul foc de armă, ea mi-a spus Te iubesc, însă eu nu am reușit să mă mai opresc, ar fi povestit bărbatul anchetatorilor , potrivit www.lettoquotidiano.it.

Sursa citată notează că rezultatul autopsiei a dezvăluit că românca a fost ucisă de două dintre gloanțele trase de italian, în zona pieptului.