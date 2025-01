România va avea cea mai mare centrală pe gaz din Europa. Mintia ar putea produce peste 3.800 de megawaţi

„Pentru acest an este şi refrenul meu preferat: investiţii, investiţii, investiţii. Dacă vrem ca românii să aibă o energie sigură, accesibilă şi curată, trebuie să facem investiţii. Fiecare megawatt pe care îl aducem în sistemul energetic naţional înseamnă şansa românilor de a avea facturi mai mici şi şansa companiilor româneşti de a avea facturi mai mici. Dacă anul trecut am pus în funcţiune undeva la 1.200 de megawaţi, cred că este mai mult decât în precedenţii patru ani la un loc, anul acesta am spus că ne dublăm performanţa, deci undeva la 2.500 de megawaţi. Pe datele de la Transelectrica, pe datele din industrie, am putea să ajungem la peste 3.800 de megawaţi. Nu promit, ceea ce nu ştiu sigur că pot să fac. Multe dintre investiţii sunt în execuţie şi depind de seriozitatea celor care le implementează, celor care le finanţează. Cel puţin în ceea ce priveşte proiectele finanţate prin Ministerul Energiei, garanţia noastră este că acestea vor primi sprijin într-un termen foarte scurt", a afirmat Burduja.

În acest context, ministrul de resort a enunţat o serie de investiţii, precum Centrala în cogenerare de la Năvodari (de 72 MW) şi Centrala de la Iernut, cu peste 95% grad de finalizare.

„Vă reamintesc că pe mandatul meu anterior am reuşit să reluăm acest contract (de la Iernut, n.r.), să se semneze din nou cu Duro Felguera, să revină în şantier şi să preia proiectul de la undeva la 80% şi să-l ducă astăzi la peste 95%. Ultimul termen pe care îl au, şi noi suntem şi finanţatori ai acestui proiect prin Planul Naţional de Investiţii, este sfârşitul lunii mai, anul curent. Deci, în luna iunie trebuie să avem la Iernut aceşti 430 de megawaţi pe gaz, aşa cum bine cunoaşteţi. Mai sunt câteva investiţii ceva mai mici: CET Arad, CET Oradea, CET Brazi, CET Arad Hidrocarburi, CET Palas de la Constanţa. Toate acestea ar trebui terminate până la finalul acestui an, deşi de exemplu Constanţa şi Arad au, prin PNRR, ca termen mijlocul anului viitor. La Constanţa gradul de execuţie, de exemplu, astăzi, este de 50% şi este posibil să se termine anul acesta. Nu în ultimul rând, la Mintia, unde graficul arată că, până la finalul acestui an, ar trebui să fie cel puţin 1.000 de megawaţi conectaţi la sistem. E adevărat, sunt şi aspecte mai puţin simple ca staţia de reglare şi de măsurare gaze, de exemplu. Suntem într-un dialog şi cu Mintia şi cu Transgaz, astfel încât toate aceste lucruri să se poată întâmpla în grafic. Va fi cea mai mare centrală pe gaz din Europa, ce va fi gata în 2026, iar dacă am avea în plus 1.091 de megawaţi anul acesta, ar fi un ajutor fantastic pentru iarna următoare", a susţinut Sebastian Burduja.

Acesta a amintit şi de capacităţile eoliene, care sunt în mare măsură investiţii private. Astfel, este vorba despre 529 de megawaţi puşi în funcţiune în 2025, din care 65 de megawaţi sunt finanţaţi prin PNRR, iar pe partea de stocare, estimarea este 600 de megawaţi putere instalată, "care înseamnă undeva la 1.200 MW/h", potrivit ministrului.

