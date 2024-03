Descoperirea șocantă făcută de un cuplu după zece ani de mariaj. „Nimic nu ne-a dat de gândit”

Celina și Joseph Quinones au efectuat un test ADN deoarece doreau să afle mai multe despre arborele lor genealogic, scrie Unilad.

Însă, cei doi au ajuns să afle, de fapt, ca erau verișori.

Celina și Joseph s-au căsătorit în iulie 2006 și au împreună trei copii. Cei doi au decis să se căsătorească după doar câteva luni de relație, și nimeni, inclusiv ei înșiși, nu avea idee că erau verișori.

Agentul imobiliar Celina a povestit pentru revista PEOPLE: „Am avut nunta, și chiar atunci, bunicile noastre păreau să semene mult și se înțelegeau bine, dar totuși, nimic nu ne-a dat de gândit”

Însă, la aproximativ zece ani de la căsătorie, Celina a decis să facă un test ADN prin MyHeritage.

„Am comandat testele ADN. Au ajuns, și într-adevăr, ne-am făcut probele, le-am trimis prin poștă și gata. Apoi am primit rezultatele înapoi și am căutat în arborele genealogic ADN — o altă parte a căutării — și l-am văzut apărând acolo. Și am zis, 'O, nu'”, a spus Celina.

Cei doi nu știu exact în ce grad sunt înrudiți, dar testele ADN au indicat că sunt veri de gradul al doilea și al șaptelea, deci cel mai apropiat strămoș comun pe care l-ar putea avea ar fi un străbunic.

Celina a recunoscut că descoperirea a pus-o pe gânduri.

„Am fost șocată. Am fost puțin deprimată din cauza asta, sincer”, a mai spus femeia.

În cele din urmă, Celina a decis că cel mai corect lucrul de făcut ar fi ca ei doi să rămână împreună.

Sursa: Unilad