Descoperire revoltătoare făcută de o mamă în toaleta unei cafenele. A sunat imediat poliția

O femeie din Marea Britanie care a mers cu cei doi copii ai săi la toaleta unei cafenele, a rămas șocată în momentul în care a descoperit acolo ”o cameră de filmat secretă”.

Stacey Shah și-a dus cei doi copii la toaletă, iar apoi a făcut descoperirea șocantă în timp ce făcea niște poze pentru o campanie pe Intagram.

„Eram la cumpărături împreună cu soțul și cu copiii mei, când am terminat, am mers la toaleta unei cafenele. Când am intrat, am observat că sub chiuvetă nu era deloc curat, așa că mi-am scos telefonul. Am făcut câteva fotografii. Când m-am uitat mai bine la ele, am observat că era o cameră de filmat ascunsă sub chiuvetă”, a povestit femeia, potrivit Metro.

Ulterior, Stacey a anunțat poliția, care a pornit o investigație în acest caz.

