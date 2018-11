Demisii în Guvernul britanic, după ce a fost aprobat proiectul de acord pentru Brexit

După o şedinţă furtunoasă, care a durat 5 ore, guvernul britanic a aprobat un proiect de acord pentru ''Brexit''. Este clar, însă, că unii miniştri au votat cu îndoială în suflet.

Joi dimineaţă tocmai responsabilul pentru ''Brexit'' şi-a anunţat demisia, la fel şi ministrul pentru Muncă şi Pensii, dar şi alţi 3 oficiali guvernamentali. Tumultul politic s-a simţit şi la burse, unde lira sterlină a scăzut brusc. Luna vitoare, acordul ar urma să treacă şi de Parlamentul de la Londra, profund dezbinat.

Theresa May, prim-ministru britanic: ”Decizia colectivă a cabinetului este să aprobe proiectul de acord. Cred cu tărie că acest proiect de acord este cea mai bună variantă care putea fi negociată.”

Unanimitatea proclamată de Theresa May a rezistat doar o noapte. Joi dimineaţă, chiar ministrul pentru Brexit şi-a anunţat demisia. Nemulţumirea lui viza prevederile legate de frontiera dintre Irlanda şi Irlanda de Nord, care ar ameninţa, potrivit lui, "integritatea teritorială a Regatului".

''Theresa May le-a spus miniştrilor că au de ales între "Brexit fără acord" şi varianta ei. Potrivit surselor noastre, şedinţa a fost incredibil de tensionată. Theresa May i-a ameninţat pe cei care se opun Brexit-ului că, dacă n-o susţin, Regatul va ieşi din UE fără acord. Iar celor pro-Brexit le-a fluturat perspectiva unui al doilea referendum, dacă n-o sprijină. Iar acest a fost doar primul hop pe care Theresa May l-a avut de trecut. Următorul pas este să treacă acordul prin Parlament, care este încă şi mai dezbinat decât guvernul”, a precizat Bianca Nobilo, corespondent CNN.

Citește și Summitul pentru oficializarea acordului privind ieșirea Marii Britanii din UE va avea loc pe 25 noiembrie

Negociatorul-şef al Uniunii Europene a salutat acordul drept "un pas înainte decisiv". Şi, fluturând documentul de 585 de pagini, Michel Barnier a glumit despre diferitele culori care scoteau până acum în evidenţă aspectele aprig disputate.

”Nu mai sunt paragrafe subliniate cu verde ("liniiile roşii", nenegociabile ale guvernului May), cum se întâmpla până acum. Ca să zic aşa, albul este noul verde”, a precizat Michel Barnier, negociatorul-șef al UE.

Documentul evaluează la cel puţin 39 de miliarde de lire sterlie, "preţul" divorţului de Uniunea Europeană şi abordează situaţia cetăţenilor comunitari care lucrează în Marea Britanie şi pe cele ale britanicilor aflaţi în Uniune. Cabinetul se angajează să păstreze drepturile de rezidenţă existente, iar respectivii cetăţeni vor putea continua să trăiască şi să muncească acolo unde trăiesc.

Totodată, acordul precizează că nu se va reveni la graniţa fizică între Irlanda de Nord şi Republica Irlanda, membră a Uniunii.

Consiliul European a convocat pe 25 noiembrie un summit excepţional al şefilor de stat ori de guvern, pentru validarea acordului.

