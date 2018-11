Guvernul britanic se confruntă cu primele demisii generate de acordul pentru ieşirea Marii Britanii din UE

"Astăzi am demisionat din funcţia de Ministrul pentru Brexit. Nu pot să susţin cu conştiinţa împăcată termenii propuşi pentru înţelegerea noastră cu UE", a scris pe Twitter Dominic Raab.

Today, I have resigned as Brexit Secretary. I cannot in good conscience support the terms proposed for our deal with the EU. Here is my letter to the PM explaining my reasons, and my enduring respect for her. pic.twitter.com/tf5CUZnnUz