Pregătirea totală sau apărarea totală este larg răspândită în ţările nordice, dar Danemarca era până acum mai în urmă faţă de statele vecine.

În Finlanda, autorităţii îndeamnă astfel populaţia să se pregătească la fel de bine mental ca şi din punct de vedere logistic, de posibilitatea unui război, dată fiind proximitatea Rusiei.

"Pregătirea totală trebuie să constituie cadrul unei acţiuni coordonate între puterile publice, cetăţeni, firme şi societatea civilă, pentru a preveni şi gestiona evenimente majore, crize, catastrofe şi, în cel mai rău caz, războiul", a precizat Ministerul danez al Securităţii Civile într-un comunicat.

Planul guvernamental constă în special în întărirea capacităţilor de alimentare cu electricitate şi cu apă, precum şi a sistemului de sănătate şi telecomunicaţiilor.

"Cu războiul pe continentul european, războiul hibrid dus contra NATO şi Occidentului, precum şi în condiţiile unei clime mai extreme, trebuie, ca societate, să ne pregătim pentru un evantai larg de scenarii posibile", a insistat ministerul.

În caz de criză, fiecare danez trebuie să poată fi autonom 72 de ore, a declarat ministrul Torsten Schack Pedersen în cadrul unei conferinţe de presă, după cum recomandă o broşură distribuită digital fiecărui danez în septembrie 2024.

În septembrie, mai multe drone au survolat câteva aeroporturi daneze şi baza militară aeriană Skrydstrup, care găzduieşte un centru de formare a piloţilor ucraineni pe avioane F-16.

Prim-ministrul Mette Frederiksen a sugerat responsabilitatea Moscovei în aceste survoluri, estimând că Rusia reprezintă "o ameninţare pentru securitatea Europei".

Pentru a proteja ţara şi infrastructurile, guvernul a promis să întărească măsurile de precauţie, după modelul altor ţări nordice.

De exemplu, Suedia organizează în fiecare an o săptămână de pregătire, prilej pentru autorităţi de a reaminti recomandările făcute populaţiei.