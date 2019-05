De unde provine, de fapt, paharul din Game of Thrones. Patron: „Al naibii de dezgustător”

Inițial, internauții au crezut că este vorba despre un pahar cu cafea de la Starbucks. Ulterior, HBO a răspuns cu o glumă, precizând că: „Latte-ul care apare în episod a fost o greşeală. Daenerys comandase un ceai de plante”.

Metro a precizat, miercuri, că paharul ar proveni, de fapt, de la o cafenea independentă, Paper Cup, care se află în apropiere de platoul de filmare unde a fost realizată scena în care apare controversatul pahar.

Întrebat de juraliștii Metro, patronul cafenelei, John McKinney, a confirmat că actorii vin frecvent să își cumpere cafea de la el, una dintre cele mai „înfocate” cliente fiind Emilia Clarke.

The story just keeps on getting better. Independent coffee shop Paper Cup is not happy with Starbucks taking credit for the #GameofThrones coffee cup https://t.co/7eo1aKNfeh