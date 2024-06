De ce a murit, de fapt, celebrul prezentator TV Michael Mosley. Anunțul oficial al autorităților

Rămășițele prezentatorului TV Michael Mosley au fost găsite duminică într-o zonă stâncoasă de pe insula grecească Symi - la patru zile după ce a dispărut.

Purtătorul de cuvânt al poliției, Konstantia Dimoglidou, a declarat pentru BBC că, în urma autopsiei inițiale, nu s-au găsit leziuni pe corpul său care ar fi putut cauza moartea sa.

Astfel, acesta ar fi murit din cauze naturale.

Ora decesului doctorului Mosley a fost în jurul orei 16:00 (14:00BST) miercuri, ziua în care a fost dat dispărut.

BBC a fost informat că imaginile de pe camerele de supraveghere par să-l arate pe Dr. Mosley dispărând din peisaj în timp ce se îndreaptă spre o pantă din apropierea locului unde a fost găsit ulterior cadavrul său.

Imaginile filmate în apropierea barului de pe plaja Agia Marina, despre care BBC a fost informat, dar nu le-a văzut, ar arăta ceea ce par a fi ultimele momente ale doctorului Mosley, în timp ce acesta se îndreaptă pe o pantă înainte de a dispărea în spatele unui zid.

Tatăl a patru copii, în vârstă de 67 de ani, a fost dat dispărut după ce a plecat de pe plaja Agios Nikolaos pentru a se plimba, în jurul orei locale 13:30.

Autoritățile grecești au efectuat o căutare extinsă a doctorului Mosley, pe fondul temperaturilor ridicate.

Managerul unui bar i-a găsit cadavrul după ce primarul insulei "a văzut ceva" lângă gardul barului și a alertat personalul, a relatat agenția de presă PA.

O sursă din cadrul poliției a declarat pentru BBC News că acesta era mort "de câteva zile".

Soția doctorului Mosley, Dr. Clare Bailey Mosley, a declarat duminică faptul că familia sa "se consolează cu faptul că a fost foarte aproape de a reuși".

"A făcut o ascensiune incredibilă, a luat-o pe un traseu greșit și s-a prăbușit acolo unde nu putea fi văzut cu ușurință de echipa extinsă de căutare", a declarat Dr. Bailey Mosley într-o declarație.

De asemenea, ea i-a adus un omagiu soțului ei "minunat, amuzant, amabil și genial" după vestea "devastatoare" că trupul său a fost găsit.

"Am avut o viață incredibil de norocoasă împreună", a spus Dr. Bailey Mosley.

"Ne-am iubit foarte mult și am fost atât de fericiți împreună".

Fostul lider adjunct al Partidului Laburist, lordul Tom Watson, s-a numărat printre cei care i-au adus luni noi omagii doctorului Mosley.

"Cu siguranță mi-a schimbat viața. Mi-a dat ideea că nu sunt distrus", a declarat domnul Watson, care a declarat în 2018 că și-a "inversat" diabetul de tip 2 prin dietă și exerciții fizice, la programul Today de la BBC Radio 4.

Dr. Mosley a studiat medicina la Londra și s-a calificat ca medic, iar în ultimele două decenii a lucrat ca prezentator, realizator de documentare, jurnalist și autor.

A fost cunoscut pentru programele sale de televiziune, printre care Trust Me, I'm a Doctor, și pentru podcastul Just One Thing de la BBC Radio 4. De asemenea, a scris o rubrică pentru Daily Mail.

Domnul Mosley a fost un susținător al dietelor de post intermitent, inclusiv prin intermediul dietei 5:2 și al dietei The Fast 800.

