De ce a avut doar Putin umbrelă la finala Cupei Mondiale. Serviciile ar avea explicaţia

Analistul rus Maxim Suşkov afirmă că regulile FSB interzic folosirea de „dispozitive speciale” de către oficialii străini, indiferent de rangul lor. Ca urmare, momentul controversat în care Vladimir Putin a fost singurul care s-a adăpostit sub umbrelă la finala Cupei Mondiale, lăsându-i pe preşedinţii Franţei şi Croaţiei în ploaie, ar avea o explicaţie.

PredecesoruL FSB, KGB, ar fi pus la cale un celebru asasinat folosind o umbrelă – uciderea disidentului bulgar Gheorghi Markov la Londra, în 1978, cu o umbrelă care a tras un glonţ otrăvit.

To all twitterers w/ "So much for #Rus hospitality" message over this episode: #Russia's Federal Security Service (RU secret service) code prohibts use of "special devices" by foreign officials,even presidents. So the umbrella wasnt just umbrella but armored device for Putin only https://t.co/36dMcrKdJj