Cutremur puternic în Noua Zeelandă, cu magnitudinea de 7,3. Este alertă de tsunami

Institutul American de Geofizică (USGS) a estimat magnitudinea iniţială a cutremurului la 7,3, după care a revizuit-o la 6,9. Potrivit USGS, seismul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri.

Este posibilă producerea unor valuri tsunami până la o distanţă de 300 de kilometri de epicentrul seismului, a precizat PTWC, citat de Agerpres.

We have issued a TSUNAMI WARNING for New Zealand coastal areas following the magnitude 7.3 earthquake near EAST OF THE NORTH ISLAND NEW ZEALAND. There is a LAND and MARINE TSUNAMI THREAT. An EMA will be issued to areas under land and marine tsunami threat.