Cutremur de 5,2 în Turcia. Sunt 13 răniţi și numeroase clădiri avariate

Potrivit Serviciului de Prospectare Geologică al Statelor Unite (USGS), seismul cu magnitudinea 5,2, înregistrat la ora 00.34 GMT, s-a produs la o adâncime de 10 kilometri.

Cei 13 răniţi au fost transferaţi la spitale, însă starea lor nu este gravă, potrivit agenţiei Anadolu. În imaginile postate pe reţelele de socializare se poate vedea însă cum cutremurul a produs avarii semnificative unui număr mare de case.

Seismul a fost urmat de opt replici mici, a adăugat Anadolu.

Potrivit presei locale, şcolile şi liceele din zonă au fost închise azi.

This morning an #earthquake occurred with the magnitude of 5.3 in the #Samsat district of #Adıyaman Southeastern of #Turkey . Due to the earthquake, schools are closed today.#AFAD: Another earthquake of magnitude 4 occurred at 09:09 am Today

13 people were injured reported. pic.twitter.com/ktNHVFAonR