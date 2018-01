Cutremur cu magnitudinea 6,1 în nord-estul Afganistanului

Seismul, resimţit de asemenea în India şi Pakistan, a avut loc la ora 07:07 GMT în Munţii Hindukuş, la o adâncime de 191 de kilometri, potrivit USGS, scrie Agerpres.

Un copil şi-a pierdut viaţa şi nouă persoane din familia sa au fost rănite în provincia pakistaneză Belucistan, la frontiera cu Afganistanul, în urma prăbuşirii acoperişului locuinţei, a precizat o oficialitate locală.

BREAKING: Earthquake jolts Afghanistan, tremors felt in Pakistan. More details soon on https://t.co/hGzrK2N8WC pic.twitter.com/JWjpotaYWy