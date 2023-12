Cum vrea armata israeliană să inunde tunelurile Hamas cu apă din Mediterana. Rețeaua este mai lungă decât metroul din Londra

Tunelurile folosite de teroriștii Hamas rămân ținta predilectă. Și, potrivit unor rapoarte de presă, israelienii vor să le inunde cu apă din Mediterana.

Atenție, urmează detalii, care vă pot afecta emoțional.

Raidurile aeriene și luptele la sol nu mai contenesc în partea de sud a Fâșiei Gaza. Zeci de răniți printre care mulți copii sunt tratați direct pe podeaua spitalului Nasser din Khan Younis.

În jurul spitalelor sunt corturi pentru refugiați, care au venit aici, din nord, în primele săptămâni ale războiului. Khalid are trei ani si a fost rănit de schijele de la o explozie care au străpuns cortul în care stă cu familia lui.

”Dormeam în cort când ne-am trezit și am văzut copilul însângerat. Când l-am dus în interiorul spitalului, am văzu că o rachetă lovise în apropiere”.

”Ascultați instrucțiunile noastre și părăsiți zonele de luptă” - cere armata israeliană.

Richard Hecht, IDF international spokesperson: ”Așadar, ce ar trebui să facă civilii pentru a rămâne în siguranță este să asculte instrucțiunile pe care le trimitem de pe conturile noastre Twitter, de pe site-ul nostru, și, de asemenea, să se uite la fluturașii care aterizează în zona lor”.

Militarii anunță că țintele predilecte sunt tunelurile în care se ascund teroriștii, iar loviturile se concentrează acum asupra orașului Khan Younis, unde s-ar ascunde comandanții Hamas fugiți din nord.

Armata israeliană anunță că a descoperit până acum peste 800 de guri de tunel în enclavă. Iar rețeaua de tuneluri folosită de Hamas ar fi mai mare decât traseele subterane ale metroului din Londra.

”Priviți-ne în ochi și spuneți ce faceți pentru copiii noștri”

Mai mult de jumătate din aceste guri de tuneluri au fost deja distruse cu explozibil sau sigilate. Potrivit unor rapoarte, militarii iau în calcul inundarea tunelurilot cu apă din Mediterana, folosind pompe de mare putere.

Între timp, familiile israelienilor rămași captivi în Gaza au reluat campania în favoarea unui amistițiu.

Yael Adar, mama lui Tamir, 38 ani, răpit din Nir Oz: ”Trebuie să ne gândim ce facem mai departe, cum să sporim presiunea (asupra guvernului). Fiul meu știe că nu mă las, că lupt pentru el până în pânzele albe, trebuie să aud și din partea guvernului că nu-mi abandonează fiul (în Gaza)”.

Shelly Shem Tov, mama lui Omer, 21 ani, răpit de la festivalul Nova: ”Bibi Netanyahu, băiatul tău Avner are 29 de ani! Domnule Gallant (ministrul apărării), fiul tău Guy are 25 de ani! Ganz (membru al guvernului de criză, reprezintă opoziția), fiul tău Nir are 20 de ani! Copiii voștri puteau fi și ei la festival sau răpiți din casele lor. Ați fi așteptat 59 de zile să-i aduceți acasă? Priviți-ne în ochi și spuneți-ne ce faceți pentru copiii noștri??”.

Potrivit estimărilor oficiale, 137 de israelieni, inclusiv 15 femei și 2 copii, sunt și acum ținuți ostatici în Fâșia Gaza.

