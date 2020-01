Cum și-a salvat un câine stăpâna de virusul ucigaș din China. FOTO

Tânăra a postat pe Facebook o imagine cu documentul, după ce a fost ros de cățelușa Kimi, alături de mesajul: "Asta am găsit când m-am întors în cameră".

Incidentul a avult loc pe 13 ianuarie, iar femeia nu a mai putut să își rezerve un zbor către Wuhan. La 10 zile de atunci, orașul a fost plasat în carantină, iar traficul intern, inclusiv cel aerian şi naval, a fost suspendat. În plus, autorităţile le-au cerut celor peste 11 milioane de locuitori să nu părăsească zona.

Inițial, femeia a fost foarte supărată pe Kimi, însă după ce a văzut situația din China, aceasta a ajuns să îi mulțumească.

"Mai ineți minte pașaportul? Fetița aceasta chiar mă protejează. După ce pașaportul meu a fost distrus, virusul a ajuns în locul în care mă pregăteam să merg. Din fericire, ne-ai blocat călătoria. Mulțumesc că m-ai protejat din nou", a transmis ulterior femeia.

Woman Stopped From Going To Wuhan After Dog Eats His Passport https://t.co/HvdGfMEPWf pic.twitter.com/vhvw0tNj6A