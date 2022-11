Cum încearcă regimul Xi Jinping să împiedice răspândirea informațiilor despre proteste: "Val de postări cu conținut erotic"

Astfel, oamenii își ascund adresa IP și utiliezează hotspoturi Wi-Fi publice în siguranță, în încercare de a trece de cenzura care controlează rețelele sociale din China, scrie Bild.

Dar regimul Xi Jinping încearcă să suprime rapoartele de pe Twitter referitoare demonstrații. Potrivit jurnalistului chinezo-american Mengyu Dong, după ce oamenii au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva politicii zero-Covid din China, a fost activată "mașina de spam" a unor conturi automare, urmată de "un val de postări cu conținut erotic, pornografie sau pariuri".

Chinese bots are flooding Twitter with *escort ads*, possibly to make it more difficult for Chinese users to access information about the mass protests. Some of these acts have been dormant for years, only to become active yesterday after protests broke out in China. for example: pic.twitter.com/QRYLQu09Pq